"Вы нелюди": Как Ада Роговцева ненавидит Россию, которая дала ей славу и деньги

Ада Роговцева выросла в Советском Союзе, была комсомолкой, активисткой, красивой женщиной. Стала известной актрисой благодаря Советскому Союзу и России.
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