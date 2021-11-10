Всегда выбирают не меня

Елена игрик

Не удивительно. Что пугает парней (девушек, кстати, тоже) - коровий взгояд. взгляд нездорового теленка, которому одновременно от тебя что-то нужно и который смотрит на тебя с обожанием. Ни искры, ни остроумия, ни юмора-задора , ни интеллекта - только коровий взгляд. Интеллект есть:? Может, и есть - отключите корову.