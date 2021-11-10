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Всегда выбирают не меня

Всегда выбирают не меня

Я считаю себя натурой романтичной и влюбчивой. Я лет с 15 искала внимания в глазах противоположного пола, мне хотелось заботы, отношений, почувствовать, что это такое, когда тебя любят.

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Комментарии
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Елена игрик
Не удивительно. Что пугает парней (девушек, кстати, тоже) - коровий взгояд. взгляд нездорового теленка, которому одновременно от тебя что-то нужно и который смотрит на тебя с обожанием. Ни искры, ни остроумия, ни юмора-задора , ни интеллекта - только коровий взгляд. Интеллект есть:? Может, и есть - отключите корову.
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