Книга животных

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Белоногая мышь: Много лет живут в плену Нью-Йоркского Центрального парка. Как жизнь в центре мегаполиса изменила лесных мышей?

Белоногая мышь: Много лет живут в плену Нью-Йоркского Центрального парка. Как жизнь в центре мегаполиса изменила лесных мышей?

Представьте: вы на острове посреди океана и плот сделать не выйдет. Между вами и большой землёй сотни километров пространства, где вам не выжить.

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