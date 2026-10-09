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Huawei заявила о полном преодолении зависимости от американских технологий

Huawei заявила о полном преодолении зависимости от американских технологий

Компания Huawei в значительной степени освободилась от зависимости от американских технологий, заявил Юй Чэндун, исполнительный директор и руководитель группы терминального бизнеса компании.

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