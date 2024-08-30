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Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов и его семья оказались в центре скандала. По информации Telegram-канала Mash, дети судьи имеют двойное гражданство Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

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