Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов и его семья оказались в центре скандала. По информации Telegram-канала Mash, дети судьи имеют двойное гражданство Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
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