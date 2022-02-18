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Венецианский карнавал 2022 (33 фото)

Венецианский карнавал 2022 (33 фото)

Европа постепенно выходит из-под ковидных ограничений, и к Фестивалю лимонов во Франции присоединяется знаменитый Венецианский карнавал, который в 2020-м году досрочно прекратился из-за ситуации в мире, а в 2021-м году вообще был проведён онлайн.

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