Warner Bros хочет выпустить ремейк Batman: Arkham Asylum Несмотря на провал экшена Suicide Squad: ...

Warner Bros хочет выпустить ремейк Batman: Arkham AsylumНесмотря на провал экшена Suicide Squad: Kill the Justice League компания WB Games не собирается отбрасывать в сторону франшизу DC, а вместо этого планирует вернуться к истокам.
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