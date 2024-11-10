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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warner Bros хочет выпустить ремейк Batman: Arkham Asylum Несмотря на провал экшена Suicide Squad: ...

Warner Bros хочет выпустить ремейк Batman: Arkham Asylum Несмотря на провал экшена Suicide Squad: ...

Warner Bros хочет выпустить ремейк Batman: Arkham AsylumНесмотря на провал экшена Suicide Squad: Kill the Justice League компания WB Games не собирается отбрасывать в сторону франшизу DC, а вместо этого планирует вернуться к истокам.

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