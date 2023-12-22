Кадетский корпус под красноярском проверят из-за видео со стрельбой

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку в Кедровом кадетском корпусе, который располагается под Красноярском, так как поступили сообщения о ранении кадета и издевательства старших курсантов над младшими, информирует региональное надзорное ведомство.
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