Бои за Клещеевку, удары артиллерией, ракетным вооружением и БПЛА «Герань» по объектам противника: Обновленная карта военной операции на Украине 29 сентября 2023 года

: Обновленная карта военной операции на Украине 29 сентября 2023 года Юлия СоколоваРоссийские спецподразделения успешно применили в боевых условиях новейший антиснайперский комплекс «Сосна-Н», разработанный отечественными инженерами.
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