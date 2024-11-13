«Сестра вышла на связь с отцом-подлецом, и он ей квартиру дарит, а мне – ничего, кроме голодного детства!» – расстраивается Яна— Первые воспоминания о детстве у меня хорошие и теплые, – рассказывает двадцативосьмилетняя Яна.