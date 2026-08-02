Форматирование цивилизации Рассматривая исторические процессы, не в отрыве друг от друга, а в целом, невозможно не усмотреть некоторые глобальные процессы, которые при фрагментарном изучении, разглядеть невозможно.
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