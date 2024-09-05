В ФРГ лидер парламентской фракции СДПГ пообещал канцлеру Шольцу поддержку

В Германии лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених демонстративно поддержал канцлера Олафа Шольца, несмотря на провал партии на выборах в Тюрингии и Саксонии и низкие рейтинги канцлера на федеральном уровне.
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