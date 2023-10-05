Угроза от мощной украинской диаспоры: Европе посулили проблемы Евгения КомароваПопытки использования украинских беженцев для решения собственных демографических проблем может «вылезти боком» Евросоюзу.
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