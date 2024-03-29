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Тряслись, мычали и пускали слюни: поведение в суде террористов из «Крокуса» вызвало вопросы

Тряслись, мычали и пускали слюни: поведение в суде террористов из «Крокуса» вызвало вопросы

Вчера 33K прочитали 24 марта в Басманном суде было крайне многолюдно. С минуту на минуту должен был начаться процесс над четырьмя иностранцами – исполнителями чудовищного террористического акта в «Крокус Сити Холле».

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