Тряслись, мычали и пускали слюни: поведение в суде террористов из «Крокуса» вызвало вопросы

Вчера 33K прочитали 24 марта в Басманном суде было крайне многолюдно. С минуту на минуту должен был начаться процесс над четырьмя иностранцами – исполнителями чудовищного террористического акта в «Крокус Сити Холле».
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