Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии (BNPB) за два дня распылило 2,4 тонны сухого льда над провинцией Южная Суматра, чтобы рассеять дым от лесных пожаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым