Шойгу сравнил западные страны с «ворьем» из-за ареста российских активов

Геннадий Бережнов

Они ведут себя, как банальное ворье, говорит Шойгу и забывает что он в МО создал. Он больше не вызывает доверия, а вызывает отчуждение. И ничего как бы и не случилось. А мучает ли его совесть, думаю нет, была бы подал в отставку!