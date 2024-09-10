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Политика как она есть

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Шойгу сравнил западные страны с «ворьем» из-за ареста российских активов

Шойгу сравнил западные страны с «ворьем» из-за ареста российских активов

Если бы Запад чувствовал безнаказанность, он забрал бы российские активы. Так секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал отношение западных стран к арестованным активам России в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Они ведут себя, как банальное ворье, говорит Шойгу и забывает что он в МО создал. Он больше не вызывает доверия, а вызывает отчуждение. И ничего как бы и не случилось. А мучает ли его совесть, думаю нет, была бы подал в отставку!
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