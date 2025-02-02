Сбербанк повысил ставки по флагманской линейке вкладов

Сбербанк с 1 февраля 2025 года повысил процентные ставки по своему вкладу "Лучший %". Максимальная ставка теперь составляет 23% годовых для премиальных клиентов "СберПремьер" и 22,5% для остальных клиентов.
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