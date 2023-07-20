Военное обозрение

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В Польше впервые отработали посадку двух военных лодок с транспортного самолета С-17 на водную поверхность

В Польше впервые отработали посадку двух военных лодок с транспортного самолета С-17 на водную поверхность

Вооруженные силы Польши недавно провели военные учения с участием транспортного самолета С-17 Globemaster, высадив десантное подразделение и сбросив две военные лодки в Туравское озеро.

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