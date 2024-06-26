Что происходит с юанем, как взыскивают долги россиян. Обзор Банки.ру

Что происходит с юанем на Московской бирже, разбирается Forbes. После того, как Мосбиржа и ее клиринговый центр попали под санкции США, китайский юань остался единственной высоколиквидной иностранной валютой на биржевых торгах.
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