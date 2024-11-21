«Не взрывай нас из-за этой гниды»: американцы обратились к Путину. Видео

На своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) американский диджей Фрэнки Катласс сделал репост видео, в котором житель США извиняется перед президентом РФ Владимиром Путиным за действующее руководство страны, а также просит «не взрывать Америку» и дождаться прихода к власти Дональда Трампа.