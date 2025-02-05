WSJ: ЦРУ предложило уволиться всем своим сотрудникам

В США планируется сокращения чиновничьего аппарата на 10-15%.Существующее с 1947 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться, получив выходное пособие, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в кулуарах власти.
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