WSJ: ЦРУ предложило уволиться всем своим сотрудникам

В США планируется сокращения чиновничьего аппарата на 10-15%.Существующее с 1947 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться, получив выходное пособие, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в кулуарах власти.