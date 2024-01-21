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В рядах ВСУ признали потерю Крахмального

В рядах ВСУ признали потерю Крахмального

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi ВСУ действительно потеряли Крахмальное в Харьковской области. Это признал начальник службы по связям с общественностью командования cухопутных войск украинской армии Владимир Фитьо в эфире телеканала "Рада".

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