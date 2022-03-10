Анчелотти о победе над «ПСЖ»: «Только одна команда была на поле последние 30 минут. У «Реала» есть что-то фантастическое, особая магия»

Карло Анчелотти считает, что «Реал» полностью переиграл «ПСЖ» в последние 30 минут матча. Главный тренер мадридского клуба прокомментировал итоги ответной матчы 1/8 финала Лиги чемпионов, завершившейся со счетом 3:1.

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