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Ивановская область, село Решма

Ивановская область, село Решма

в 25 км от г. Кинешма, на высоком берегу Волги расположено село Решма.   здесь, в начале 17 века, по инициативе местных жителей, в честь победы над войсками Лжедмитрия II, был основан мужской монастырь, в честь наиболее почитаемого в этих местах святого - преподобного Макария Унженского.

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