Ивановская область, село Решма

в 25 км от г. Кинешма, на высоком берегу Волги расположено село Решма. здесь, в начале 17 века, по инициативе местных жителей, в честь победы над войсками Лжедмитрия II, был основан мужской монастырь, в честь наиболее почитаемого в этих местах святого - преподобного Макария Унженского.