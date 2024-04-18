Фотограф запечатлел, как сотни пингвинов впервые прыгают с 15-метрового ледника

Птенцы императорских пингвинов прыгают с края шельфового ледника / © Bertie Gregory / National Geographic На кадрах, снятых с дрона, запечатлен удивительный момент: сотни птенцов императорских пингвинов впервые прыгают с 15-метрового ледника в Антарктиде.
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