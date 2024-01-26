В Бобруйском районе гость прилег на кровать и... получил поленом по голове.

В Бобруйском районе 39-летний мужчина пришел в гости к 63-летнему приятелю на алкогольную посиделку.Фото из открытых источниковПосле употребления спиртного собутыльник помоложе заявил, что не прочь прилечь отдохнуть.
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