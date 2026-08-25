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Никита Нагорный о сборной России на Евро: «Такое выступление на чемпионате мира уже не прокатит»

Чемпион Олимпиады-2020 в команде  Никита Нагорный оценил выступление мужской сборной России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.

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