Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    у него бег на месте .. зато , как говорит !!! Жаль , что это только пи@@еж))))«Провокаторы!» – ...
  • Александр Глущенко
    😀😂😂😂«Провокаторы!» – ...
  • Александр Глущенко
    так посмотрите ... В основном там предприятия  и , что они УСПЕШНО  авыпускают и делают . Если ьы сходили по ссылке ,...«Провокаторы!» – ...

За интервью с Захаровой в ФРГ закрыли журнал

Немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами министра пропаганды нацистской Германии Геббельса, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя закрытие в Германии журнала CompactИздание было закрыто* немецкими властями вскоре после того, как взяло интервью у Марии Захаровой.

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