Вяльбе назвала Большунова спортсменом года в России

Трехкратный чемпион ОИ по лыжным гонкам Александр Большунов является спортсменом года в России. Такое мнение озвучила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой приводит Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии