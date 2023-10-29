Театр Российской Армии с успехом продолжает показ спектакля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»!!! Вот уже более 10 лет на сцене малого зала Театра Российской Армии идет спектакль по пьесе современного талантливого автора остросоциальных произведений писателя, драматурга и киносценариста Юрия Полякова.
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