Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Хоружик
    Надо хiхлам перейти не в защиту,а в полузащиту.Потому что SHIT по-аглицки есть слово неприличное.Какая уж тут заSHITа.Арестович* предст...
  • Vasily Golov
    Артист лицедей.Как скажет режиссер,так он исполнит роль выдуманного персонажа.Они делают такое прилюдно.Что скажите,т...Депутат Новичков:...
  • Валентин Щербаков
    Вот на хрена эмиру Катара встречаться с этой нацистской безответственной шлюхой Бербок, дура дурой....Spiegel: Эмир Кат...

Театр Российской Армии с успехом продолжает показ спектакля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова

Театр Российской Армии с успехом продолжает показ спектакля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»!!! Вот уже более 10 лет на сцене малого зала Театра Российской Армии идет спектакль по пьесе современного талантливого автора остросоциальных произведений писателя, драматурга и киносценариста Юрия Полякова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх