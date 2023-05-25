Листай.ру [СМИ]

260 подписчиков

«Удар – вопрос времени»: Поляки испытали панику из-за белорусского хода Путина

«Удар – вопрос времени»: Поляки испытали панику из-за белорусского хода Путина

Пользователи соцсетей из Польши запаниковали из-за недавнего «белорусского хода» российского лидера Владимира Путина в ответ на угрозу Минску со стороны Варшавы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх