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Марун – первый игрок со времен династии «Айлендерс», взявший 3 Кубка Стэнли подряд

Форвард «Тампы» Патрик Марун стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.  В 2019 году он победил с «Сент-Луисом», в 2020 и 2021 году – с «Тампой».

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