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Мөфти Әлбир хәзрәт Крганов Санкт-Петербургта II Халыкара дини саммитта катнаша

Мөфти Әлбир хәзрәт Крганов Санкт-Петербургта II Халыкара дини саммитта катнаша

Санкт-Петербургта II Халыкара дини саммит узачак, аның пленар утырышы 3 сентябрьгә билгеләнгән. Быел ул бүгенге дөньяда дини һәм рухи-әхлакый кыйммәтләрне саклап калуга һәм конфессияара диалогны үстерүгә багышланган.

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