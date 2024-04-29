Трофейный «Леопард» доставили в Москву: Rheinmetall в гневе, Берлин бубнит, что «так не делают», Путин устроил «зоопарк»

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
1 мая пойду смотреть этот хлам.
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4 час.

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