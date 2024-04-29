Трофейный «Леопард» доставили в Москву: Rheinmetall в гневе, Берлин бубнит, что «так не делают», Путин устроил «зоопарк»

Формирование «битого зверинца» продолжится и после открытия выставки 1 мая В ночь на 28 апреля немецкий танк Leopard 2A6 привезли в Москву.
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