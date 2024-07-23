На Купянском направлении дроном-камикадзе «Ланцет» была вынесена очередная РЛС AN/TPQ-50 ВСУ.
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На Купянском направлении дроном-камикадзе «Ланцет» была вынесена очередная РЛС AN/TPQ-50 ВСУ.
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