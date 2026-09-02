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Царьград

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NBC 6: пассажира задержали за шутку о бомбе в аэропорту Майами

NBC 6: пассажира задержали за шутку о бомбе в аэропорту Майами

В международном аэропорту Майами 31 августа 33-летний Йоэль Гевара-Креспо был задержан за шутку о бомбе во время досмотра.

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