В Новом Уренгое суд оштрафовал сотрудника фирмы на миллион за получение взятки

Сотрудника коммерческой организации из Нового Уренгоя оштрафовали на один миллион рублей. Северянина признали виновным в получении взятки от бизнесмена в обмен на покровительство при заключении субподрядного договора.
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