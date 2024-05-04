“Дэдпул и Росомаха”: Хью Джекман не может поверить, что он не носил ранее кос...

“Дэдпул и Росомаха”: Хью Джекман не может поверить, что он не носил ранее костюм из комиксов: “Это было так здорово”Прошло почти двадцать пять лет с тех пор, как Хью Джекман надел адамантиевые когти для самого первого фильма о Людях Икс в 2000 году.