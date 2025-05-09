В Казани открыли бюст самому молодому Герою России Дамиру Гилемханову

Слова благодарности в эти дни звучат и в адрес защитников нашего времени. На территории 42-й школы Казани торжественно открыли мемориальный бюст Героя России, участника специальной военной операции Дамира Гилемханова.
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