Песков назвал опасной риторику Парижа и Лондона по поводу отправки войск на Украину

Как подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник, 6 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, риторику Великобритании и Франции относительно возможной отправки войск на Украину опасна.
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