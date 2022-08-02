Сотрудники ГИБДД в Оренбургской области посетили загородный лагерь «Чайка»

С целью проведения профилактических бесед с детьми сотрудники ГИБДД и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» посетили детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» в зоне отдыха «Дубки».
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