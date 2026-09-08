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Царьград

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Владимиров предложил интервенции для поддержки аграриев Ставрополья

Владимиров предложил интервенции для поддержки аграриев Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимиров предложил государственные интервенции по 15 рублей за кг зерна для поддержки аграриев.

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