Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг рекордных 109,2 тысячи рублей

К концу года может вырасти до 113-117 тыс. рублей Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, а к концу года может увеличиться до 113-117 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании «Скоринг Бюро».