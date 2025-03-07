Китай предостерег США: уважение - ключ к успешным двусторонним отношениям

Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции заявил, что взаимоуважение является ключевым принципом в отношениях с США, подчеркнув недопустимость попыток подавления Китая при одновременном стремлении к дружеским отношениям.
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