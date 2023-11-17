Курганские таксисты стали чаще отказываться от перевозки пассажиров с детьми

В Кургане водители такси стали чаще игнорировать заказы от пассажиров с детьми. Отмечается, что это связанно с высоким риском ДТП и тем, что не все агрегаторы предоставляют комфортный тариф для перевозки детей.
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