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Геркус о сборной России: «Нужно на посещаемость больше смотреть, чем на качество игры. Радовали зрителей – хорошо, сборная важна для страны»

Геркус о сборной России: «Нужно на посещаемость больше смотреть, чем на качество игры. Радовали зрителей – хорошо, сборная важна для страны»

В этом году команда под руководством Валерия Карпина провела 7 товарищеских матчей. Россияне одержали 3 победы – над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

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