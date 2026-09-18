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Песков не исключил, что Путин 18 сентября проголосует на выборах онлайн

Песков не исключил, что Путин 18 сентября проголосует на выборах онлайн

Российский президент Владимир Путин может сегодня, 18 сентября, проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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