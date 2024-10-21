Почему опасно ехать вслед за грузовиком на минимальной дистанции

Движение по дороге вслед за грузовиком на минимальной дистанции опасно появлением сколов краски на кузове машины, возможным падением груза и отсутствием времени для того, чтобы отреагировать на дефекты дорожного покрытия, рассказали специалисты групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».