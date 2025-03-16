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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о желтой Доку за симуляцию: «Если бы он не прыгнул, ему могли сломать ногу в подкате. Жереми – не ныряющий игрок»

Гвардиола о желтой Доку за симуляцию: «Если бы он не прыгнул, ему могли сломать ногу в подкате. Жереми – не ныряющий игрок»

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) в 29-м туре АПЛ. На 61-й минуте вингер «горожан» Доку получил от судьи Саймона Хупера желтую карточку за симуляцию после подката защитника Жан-Поля ван Хекке возле штрафной «Брайтона».

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