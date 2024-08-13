Врач Махкамова: пелена перед глазами может указывать на диабетическую ретинопатию

Диабетическая ретинопатия – возрастное заболевание глаз, на которое может указывать ощущение пелены перед глазами, плавающие серые или черные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, а также нечеткость зрения.
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